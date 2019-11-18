В Киеве мужчину ранили ножом в зале лотереи

В Киеве вечером в воскресенье, 17 ноября, посетителя зала лотереи травмировали ножом. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что лотерея расположена на улице Галицкой, 13. Свидетелей происшествия нет - работницы заведения отметили, что видели, как потерпевший упал, а в этот момент кто-то неизвестный вышел из помещения.

"Потерпевший получил проникающее артериальное ранение в ногу. К сожалению, потерял много крови и был срочно госпитализирован. На месте работают криминалисты, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и кинологи", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлых выходных нападение с ножом произошло в Одесской области. Там на границе с Молдовой вооруженный ножом иностранец бросился на пограничника. Известно, что неизвестный двигался в сторону украинской территории вблизи села Домница за 800 метров от границы. Когда его попросили предъявить документы - мужчина отреагировал агрессивно, бросившись с ножом на одного из пограничников.

Нападавшего удалось обезоружить и задержать. Впоследствии стало известно, что мужчина незаконно пересек украинско-молдавскую границу, поскольку пытался избежать ответственности за убийство на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.