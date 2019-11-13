В Киеве мужчина стрелял в представителей банка

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Представители финучреждения проверяли наличие имущества, которое стало собственностью банка

В Деснянском районе Киева мужчина во время конфликта выстрелил из травматического оружия в работника финансового учреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Отмечается, что на спецлинию 102 поступило сообщение от жителя Киева о том, что неизвестные пытаются выломать дверь его квартиры на улице Лисковского. А затем поступило сообщение о стрельбе по вышеуказанному адресу.

На момент приезда правоохранителей двери квартиры были открыты, а внутри помещения находилось пятеро представителей банка и владелец дома.

Полицейские установили, что представители финансового учреждения пришли по месту проживания киевлянина с целью проверки имущества, которое стало собственностью банка после невыплаты кредита.

Хозяин дома, увидев "незванных" гостей, достал травматический пистолет для отстрела резиновыми пулями и сделал два выстрела. Одна из них попала одному из мужчин в ногу. Пострадавшего госпитализировали.

Отмечается, что на просьбу полицейских владелец дома предоставил разрешение на оружие. В общем коридоре эксперты нашли и изъяли две стреляные гильзы.

Событие должным образом зарегистрирована в Журнале учета заявлений и сообщений о совершении правонарушения Деснянского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные обстреляли и разрисовали витрины магазина обуви.

РБК-Украина писало, что 12 ноября в Киеве на улице Боровой произошла стрельба, в результате которой был госпитализирован человек.