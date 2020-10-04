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В Киеве мужчина на мотоцикле стрелял по прохожим

Автор: РБК-Украина

На улице Казимира Малевича в Киеве водитель мотоцикла открыл стрельбу по прохожим. Чтобы задержать злоумышленника, полицейским пришлось организовать погоню.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Мотоциклист проигнорировал требование остановиться, однако его удалось задержать. Во время задержания нарушитель на мотоцикле протаранил полицейский автомобиль и травмировал ногу. Он имел с собой пистолет.

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Патрульные оказали мужчине домедицинскую помощь и вызвали "скорую".

Все обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, в городе Рени (Одесская область) вечером 2 октября неизвестный среди улицы стрелял из огнестрельного оружия. В результате чего был ранен местный житель.

Кроме того, 2 октября в Киеве произошла стрельба на Вокзальной площади, в результате чего ранения получила женщина.

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