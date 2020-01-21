ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве мошенники за 20 тысяч долларов обещали должность начальника колонии

Новости » Происшествия     21.01.2020 - 22:09
В Киеве мошенники за 20 тысяч долларов обещали должность начальника колонии
Фото: прокуратура города Киева (РБК-Украина)

Их задержали после получения денег

В среду, 21 января, в Киеве задержали мошенников, которые за 20 тысяч долларов обещали должность начальника исправительной колонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Сообщается, что силовики задержали указанных лиц в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения денег.

"Задержание произошло в одном из ресторанов. Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее прокуратура Житомирской области сообщила исполняющему обязанности директора одного из коммунальных лесохозяйственных предприятий о подозрении по факту незаконной вырубки леса на 15 миллионов гривен. Он составил и издал ряд подложных официальных документов, чтобы скрыть эти действия.

Также РБК-Украина писало, что Офис генерального прокурора Украины обратился к правительству с предложением законодательно урегулировать вопросы оказания медицинской помощи лицам, которые объявляют о голодовке в местах лишения свободы. Дело касается принудительного кормления осужденных, которое в данный момент не может быть реализовано.

В Житомирской области директор лесхоза допустил вырубку леса на 15 млн грн В КГГА предупредили о резком росте цен на парковку
Новости Украины КиевмошенничествоПрокуратура
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь