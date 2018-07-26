В Киеве могут ограничить продажу спиртного ночью

Депутаты Киеврады уверены, что это позволит уменьшить объемы употребления алкоголя

Сегодня, 26 июля, депутаты согласовали проект решения, который предусматривает ограничение продажи в Киеве спиртосодержащих напитков с 23:00 до 10:00. Решение приняли на заседании постоянной комиссии Киевской городской рады по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики, передает пресс-служба Киеврады.

Ограничить продажу алкоголя намерены в связи с тем, что в Украине ежегодно из-за алкоголизма и пьянства умирают более 40 тысяч человек. По уровню потребления алкоголя Украина занимает одно из первых мест в мире. В то же время, по данным Всемирной организации здравоохранения, Украина занимает первое место в мире по употреблению алкоголя среди детей и молодежи.

Предлагается запретить торговлю вином, пивом (кроме безалкогольного), алкогольными и слабоалкогольными напитками в МАФах и стационарных объектах торговли. При этом ограничение не будет распространяться на заведения ресторанного хозяйства - кафе, бары, заведения общественного питания.

"...городские власти всеми силами продолжают бороться с алкоголизмом, особенно среди несовершеннолетних и молодежи. Этим проектом решения мы хотим ограничить продажу алкоголя в стационарных объектах торговли, МАФах и временных сооружениях с 23.00 до 10.00", - отметил соавтор соответствующего проекта решения, депутат Киеврады Владислав Михайленко.

Документ должны рассмотреть на пленарном заседании Киеврады. Депутаты Киеврады убеждены, что принятие данного проекта решения позволит уменьшить объемы употребления алкоголя в Киеве. В свою очередь, это снизит уровень преступности и смертности, а также увеличит продолжительность жизни населения.

Напомним, 24 июля пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что за полгода по вине пьяных водителей произошло более двух тысяч дорожно-транспортных происшествий (ДТП), из них более 340 - с пострадавшими.