У Києві можуть обмежити продаж спиртного вночі

Депутати Київради переконані, що це дозволить зменшити обсяги вживання алкоголю

Сьогодні, 26 липня, депутати погодили проект рішення, який передбачає обмеження продажу у Києві спиртовмісних напоїв з 23:00 до 10:00. Рішення ухвалили на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, передає прес-служба Київради.

Обмежити продаж алкоголю мають намір у зв'язку з тим, що в Україні щороку через алкоголізм та пияцтво помирають понад 40 тисяч осіб. За рівнем споживання алкоголю Україна займає одне з перших місць у світі. Водночас, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна посідає перше місце у світі за вживанням алкоголю серед дітей та молоді.

Пропонується заборонити торгівлю вином, пивом (крім безалкогольного), алкогольними та слабоалкогольними напоями в МАФах і стаціонарних об’єктах торгівлі. При цьому обмеження не поширюватиметься на заклади ресторанного господарства - кафе, бари, заклади громадського харчування тощо.

"...міська влада усіма силами продовжує боротися з алкоголізмом, особливо серед неповнолітніх та молоді. Цим проектом рішення ми хочемо обмежити продаж алкоголю в у стаціонарних об’єктах торгівлі, МАФах та тимчасових спорудах з 23.00 до 10.00", - зазначив співавтор відповідного проекту рішення, депутат Київради Владислав Михайленко.

Документ мають розглянути на пленарному засіданні Київради. Депутати Київради переконані, що прийняття цього проекту рішення дозволить зменшити обсяги вживання алкоголю у Києві. У свою чергу, це знизить рівень злочинності та смертності, а також збільшить тривалість життя населення.

Нагадаємо, 24 липня прес-служба Національної поліції України повідомила, що за півроку з вини п’яних водіїв сталося понад дві тисячі дорожньо-транспортних пригод (ДТП), з них більше 340 - з потерпілими.