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У Києві в мікрорайоні Бортничі загорілася квартира в багатоповерхівці: є постраждалі

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 17:08
У Києві в мікрорайоні Бортничі загорілася квартира в багатоповерхівці: є постраждалі Фото: у Києві в мікрорайоні Ботничі загорілася квартира в багатоповерхівці (скришот з відео)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві в мікрорайоні Бортничі (Дарницький район) загорілася квартира в багатоповерхівці. Очевидці повідомили про евакуацію жителів і постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Відзначається, що пожежа сталася у квартирі на третьому поверсі. На місці події вже працюють співробітники ДСНС. Вони приступили до ліквідації загоряння.

Як зазначають очевидці, мешканців багатоповерхівки евакуювали. З під'їзду, де загорілася квартира, виносять постраждалих. Їх число не уточнюється.

На кадрах опублікованого відео видно густий дим, який виривається з вікна палаючої квартири. Рятувальники заливають загоряння водою.

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Київ ДСНС
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