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В Киеве местный житель убил мужчину, защищая работника АЗС

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Киев, Среда 29 сентября 2021 11:26
В Киеве местный житель убил мужчину, защищая работника АЗС Фото: в Киеве местный житель убил мужчину, защищая работника АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве местный житель убил незнакомца, который пытался совершить конфликт с работником АЗС. За содеянное ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

По информации правоохранителей инцидент произошел на территории автозаправочной станции на проспекте Романа Шухевича.

"Выпивший мужчина начал приставать к оператору автозаправочной станции, который заправлял такси. На защиту работника из авто вышел пассажир и пытался успокоить мужчину. Между ними начался конфликт, в ходе которого пассажир такси несколько раз ударил оппонента в живот и по голове", - рассказали в полиции.

После чего потерпевший упал на землю, а нарушитель сначала сел в такси и уехал с места инцидента, однако впоследствии вернулся и вызвал "скорую", но врачи констатировали смерть мужчины.

Правоохранители задержали подозреваемого на месте происшествия в порядке ст. 208 УКУ.

Так, им оказался киевлянин, 1995 года рождения, который ранее не попадал в поле зрения правоохранителей.

Сейчас открыто уголовное производство по части второй статьи 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Фигуранту уже сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

В Киеве местный житель убил мужчину, защищая работника АЗС

Фото: в Киеве местный житель убил мужчину, защищая работника АЗС (kyiv.npu.gov.ua)

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Киев АЗС
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