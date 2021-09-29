У Києві місцевий житель вбив незнайомця, який намагався вчинити конфлікт із працівником АЗС. За скоєне йому загрожує до 10 років в’язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За інформацією правоохоронців інцидент стався на території автозаправної станції на проспекті Романа Шухевича.

"Чоловік напідпитку почав чіплятися до оператора автозаправної станції, який заправляв таксі. На захист працівника з авто вийшов пасажир та намагався заспокоїти чоловіка. Між ними розпочався конфлікт, у ході якого пасажир таксі кілька разів вдарив опонента в живіт та по голові", - розповіли у поліції.

Після чого потерпілий впав на землю, а порушник спочатку сів у таксі та поїхав з місця інциденту, однак згодом повернувся та викликав "швидку", але лікарі констатували смерть чоловіка.

Правоохоронці затримали підозрюваного на місці події у порядку ст. 208 ККУ.

Так, ним виявився киянин, 1995 року народження, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців.

Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 121 ККУ ( умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Фігуранту вже повідомили про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Фото: у Києві місцевий житель вбив чоловіка, захищаючи працівника АЗС (kyiv.npu.gov.ua)