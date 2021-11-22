В Киеве и Львове с понедельника возобновляется очное обучение в школах

В Киеве наблюдается снижение количества госпитализаций и процента загруженности коек с кислородом в медучреждениях.

"Учитывая динамику снижения количества госпитализаций и процента загруженности коек с кислородом в медучреждениях столицы, комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о возвращении за парты учеников всех классов столичных школ", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что решение было принято, опираясь на рекомендации специалистов - медиков, вирусологов.

В свою очередь, мэр Львова Андрей Садовой анонсировал с 22 ноября возобновление очного обучения в 5-11 классах.

По его словам, такое решение было принято после консультаций с медиками. Садовой подчеркнул, что статистика детских заболеваний и госпитализаций пошла на убыль, но пока рано говорить, что Львов выходит из этой волны заболевания коронавирусом.