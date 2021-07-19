В Киеве ликвидируют последствия ливня: какие маршруты до сих пор не курсируют

По его словам, в связи с подтоплением столичных улиц некоторые маршруты общественного транспорта были изменены. В настоящее время ведутся работы по восстановлению движения автобусов и троллейбусов.

Так, из-за повреждения асфальта в Подольском районе движение троллейбусов №24, 35 и автобусов №102 и 72 возобновить пока не удалось.

В Деснянском районе в связи с подтоплением улицы ведутся работы по восстановлению движения троллейбусов №37 и 37-А.

"Последствия плохой погоды в метро уже ликвидированы и пострадавшие станции работают в штатном режиме", - добавил Поворозник.

Представитель КГГА также отметил, что в Киеве по время ливня упало около 150 деревьев. Сотрудники столичных служб принимают участие в ликвидации последствий разгула стихии.

В столице наблюдаются подтопления в разных районах. В частности, это Подольский, Святошинский, Соломянский и Шевченко.

Поворозник предупредил, что 20 июля в столице снова ожидаются грозы.