В Киеве кусок моста упал на автомобиль

Куски штукатурки осыпались на путепроводе на Осокорках в Киеве и упали на автомобиль. Об этом сообщает прес-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отметили в пресс-службе, мэр Киева Виталий Кличко уже отреагировал на происшествие и уволил и.о. директора коммунального предприятия "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея и поручил Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА обследовать все сооружения в Киеве.

"Я считаю, что виноват в этом балансодержатель путепровода. Он должен своевременно обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и оперативно предоставлять информацию другим службам о выявленных проблемах", - отметил Кличко.

Также мэр столицы поручил Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА обследовать все искусственные сооружения в столице и оперативно предоставить информацию о самых проблемных мостах из тех, где происходят ремонтные работы.

Напомним, в феврале 2017 года в Киеве обвалился Шулявский путепровод. Реконструкция Шулявского путепровода в Киеве началась в марте 2019 года.