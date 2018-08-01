В Киеве до конца августа можно бесплатно пройти флюорографию
Обнародован график бесплатного обследования на флюорографе в Киеве
В Киеве со 2 по 31 августа жители столицы могут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.
По словам Поворозника, во время обследования, в случае выявления патологии и в случае необходимости, медики будут отправлять пациентов на дообследование в профильных медучреждениях столицы.
"С начала года на передвижном флюорографе прошли обследование 7759 человек, среди них у 173 человек выявлены патологии, в том числе - семь случаев заболевания туберкулезом", - сказал он.
Передвижной цифровой флюорограф в Киеве будет работать с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00).Общее время обследования и консультации занимает не более 15 минут.
"После обследования все желающие смогут получить справку с результатами обследования и квалифицированную консультацию врача-фтизиатра", - отметили в КГГА.
Напомним, Украина занимает второе место по количеству новых случаев мультирезистентного туберкулеза в Европе, первое - Беларусь. Как рассказала исполняющая обязанности'язки міністра охорони здоров'я Ульяны Супрун, почти каждый четвертый случай в Украине - это мультирезистентный туберкулез, который не подлежит лечению эффективными препаратами.
График работы передвижного флюорографа на август 2018 года
|
Дата проведения
|
Район
|
Место проведения
|
Адрес
|
02.08.2018
|
Дарницкий
|
Амбулатория КНП ЦПМСП
|
ул. Срибнокильская, 14-Б
|
03.08.2018
|
Соломенский
|
Амбулатории №№ 1,2
КНП ЦПМСП № 1
|
просп. Комарова, 3
|
06.08.2018
|
Дарницкий
|
КГТЛ № 1 с ДО
|
ул. Харьковское шоссе, 121/3
|
08.08.2018
|
Днепровский
|
Амбулатория КНП ЦПМСП "Русановка"
|
ул. Энтузиастов, 13-А
|
09.08.2018
|
Святошинский
|
Святошинский психоневрологический интернат
|
ул. Крамского, 16
|
10.08.2018
|
Святошинский
|
Святошинский психоневрологический интернат
|
ул. Крамского, 16
|
13.08.2018
|
Святошинский
|
Святошинский психоневрологический интернат
|
ул. Крамского, 16
|
14.08.2018
|
Святошинский
|
Святошинский психоневрологический интернат
|
ул. Крамского, 16
|
15.08.2018
|
Днепровский
|
Амбулатория КНП ЦПМСП № 4
|
вул. Рогозовская, 6
|
16.08.2018
|
Деснянский
|
Киевский пансионат ветеранов труда
|
ул. Жукова, 2
|
17.08.2018
|
Деснянский
|
Киевский пансионат ветеранов труда
|
вул. Жукова, 2
|
20.08.2018
|
Дарницкий
|
КГТЛ № 1 с ДО
|
ул. Харьковское шоссе, 121/3
|
22.08.2018
|
Подольский
|
Управление труда и социальной защиты
|
вул. Ярославская, 31-Б
|
23.08.2018
|
Деснянский
|
ЧП «ДАСк-Центр» (сотрудники)
|
вул. Магнитогорська, 1
|
27.08.2018
|
Дарницкий
|
КМТЛ № 1 с ДВ
|
ул. Харьковское шоссе, 121/3
|
28.08.2018
|
Соломенский
|
Амбулатория № 4 КНП ЦПМСП № 2
|
просп. Лобановского, 2
|
30.08.2018
|
Подольский
|
Амбулатория № 2 КНП ЦПМСД № 2
|
ул. Бестужева, 32
|
31.08.2018
|
Голосеевский
|
Амбулатория № 5 КНП ЦПМСП № 1
|
ул. Заболотного, 48