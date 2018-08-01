В Киеве до конца августа можно бесплатно пройти флюорографию

Новости Общество 01.08.2018 - 11:59
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Обнародован график бесплатного обследования на флюорографе в Киеве

В Киеве со 2 по 31 августа жители столицы могут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

По словам Поворозника, во время обследования, в случае выявления патологии и в случае необходимости, медики будут отправлять пациентов на дообследование в профильных медучреждениях столицы.

"С начала года на передвижном флюорографе прошли обследование 7759 человек, среди них у 173 человек выявлены патологии, в том числе - семь случаев заболевания туберкулезом", - сказал он.

Передвижной цифровой флюорограф в Киеве будет работать с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00).Общее время обследования и консультации занимает не более 15 минут.

"После обследования все желающие смогут получить справку с результатами обследования и квалифицированную консультацию врача-фтизиатра", - отметили в КГГА.

Напомним, Украина занимает второе место по количеству новых случаев мультирезистентного туберкулеза в Европе, первое - Беларусь. Как рассказала исполняющая обязанности'язки міністра охорони здоров'я Ульяны Супрун, почти каждый четвертый случай в Украине - это мультирезистентный туберкулез, который не подлежит лечению эффективными препаратами.

График работы передвижного флюорографа на август 2018 года

Дата проведения

Район

Место проведения

Адрес

02.08.2018

Дарницкий

Амбулатория КНП ЦПМСП

ул. Срибнокильская, 14-Б

03.08.2018

Соломенский

Амбулатории №№ 1,2

КНП ЦПМСП № 1

просп. Комарова, 3

06.08.2018

Дарницкий

КГТЛ № 1 с ДО

ул. Харьковское шоссе, 121/3

08.08.2018

Днепровский

Амбулатория КНП ЦПМСП "Русановка"

ул. Энтузиастов, 13-А

09.08.2018

Святошинский

Святошинский психоневрологический интернат

ул. Крамского, 16

10.08.2018

Святошинский

Святошинский психоневрологический интернат

ул. Крамского, 16

13.08.2018

Святошинский

Святошинский психоневрологический интернат

ул. Крамского, 16

14.08.2018

Святошинский

Святошинский психоневрологический интернат

ул. Крамского, 16

15.08.2018

Днепровский

Амбулатория КНП ЦПМСП № 4

вул. Рогозовская, 6

16.08.2018

Деснянский

Киевский пансионат ветеранов труда

ул. Жукова, 2

17.08.2018

Деснянский

Киевский пансионат ветеранов труда

вул. Жукова, 2

20.08.2018

Дарницкий

КГТЛ № 1 с ДО

ул. Харьковское шоссе, 121/3

22.08.2018

Подольский

Управление труда и социальной защиты

вул. Ярославская, 31-Б

23.08.2018

Деснянский

ЧП «ДАСк-Центр» (сотрудники)

вул. Магнитогорська, 1

27.08.2018

Дарницкий

КМТЛ № 1 с ДВ

ул. Харьковское шоссе, 121/3

28.08.2018

Соломенский

Амбулатория № 4 КНП ЦПМСП № 2

просп. Лобановского, 2

30.08.2018

Подольский

Амбулатория № 2 КНП ЦПМСД № 2

ул. Бестужева, 32

31.08.2018

Голосеевский

Амбулатория № 5 КНП ЦПМСП № 1

ул. Заболотного, 48
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Теги:  Министерство здравоохранения Украины,  туберкулез  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС