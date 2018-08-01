В Киеве до конца августа можно бесплатно пройти флюорографию

Обнародован график бесплатного обследования на флюорографе в Киеве

В Киеве со 2 по 31 августа жители столицы могут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

По словам Поворозника, во время обследования, в случае выявления патологии и в случае необходимости, медики будут отправлять пациентов на дообследование в профильных медучреждениях столицы.

"С начала года на передвижном флюорографе прошли обследование 7759 человек, среди них у 173 человек выявлены патологии, в том числе - семь случаев заболевания туберкулезом", - сказал он.

Передвижной цифровой флюорограф в Киеве будет работать с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00).Общее время обследования и консультации занимает не более 15 минут.

"После обследования все желающие смогут получить справку с результатами обследования и квалифицированную консультацию врача-фтизиатра", - отметили в КГГА.

Напомним, Украина занимает второе место по количеству новых случаев мультирезистентного туберкулеза в Европе, первое - Беларусь. Как рассказала исполняющая обязанности'язки міністра охорони здоров'я Ульяны Супрун, почти каждый четвертый случай в Украине - это мультирезистентный туберкулез, который не подлежит лечению эффективными препаратами.

График работы передвижного флюорографа на август 2018 года