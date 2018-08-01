У Києві до кінця серпня можна безкоштовно пройти флюорографію

Оприлюднено графік безкоштовного обстеження на флюорографі у Києві

У Києві з 2 до 31 серпня мешканці столиці можуть безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає прес-служба КМДА.

За словами Поворозника, під час обстеження, у разі виявлення патології та у разі необхідності, медики будуть відправляти пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.

"Від початку року на пересувному флюорографі пройшли обстеження 7759 осіб, серед них у 173 осіб виявлено патології, у тому числі - сім випадків захворювання на туберкульоз", - сказав він.

Пересувний цифровий флюорограф у Києві працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00).Загальний час обстеження та консультації займає не більше 15 хвилин.

"Після обстеження всі охочі зможуть отримати довідку із результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра", - зазначили у КМДА.

Нагадаємо, Україна займає друге місце за кількістю нових випадків мультирезистентного туберкульозу у Європі, перше - Білорусь. Як розповіла виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, майже кожен четвертий випадок в Україні - це мультирезистентний туберкульоз, який не підлягає лікуванню ефективними препаратами.

Графік роботи пересувного флюорографа на серпень 2018 року