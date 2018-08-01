У Києві до кінця серпня можна безкоштовно пройти флюорографію

Новини Суспільство 01.08.2018 - 11:59
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Оприлюднено графік безкоштовного обстеження на флюорографі у Києві

У Києві з 2 до 31 серпня мешканці столиці можуть безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає прес-служба КМДА.

За словами Поворозника, під час обстеження, у разі виявлення патології та у разі необхідності, медики будуть відправляти пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.

"Від початку року на пересувному флюорографі пройшли обстеження 7759 осіб, серед них у 173 осіб виявлено патології, у тому числі - сім випадків захворювання на туберкульоз", - сказав він.

Пересувний цифровий флюорограф у Києві працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00).Загальний час обстеження та консультації займає не більше 15 хвилин.

"Після обстеження всі охочі зможуть отримати довідку із результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра", - зазначили у КМДА.

Нагадаємо, Україна займає друге місце за кількістю нових випадків мультирезистентного туберкульозу у Європі, перше - Білорусь. Як розповіла виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, майже кожен четвертий випадок в Україні - це мультирезистентний туберкульоз, який не підлягає лікуванню ефективними препаратами.

Графік роботи пересувного флюорографа на серпень 2018 року

Дата проведення

Район

Місце проведення

Адреса

02.08.2018

Дарницький

Амбулаторія КНП ЦПМСД

вул. Срібнокільська, 14-Б

03.08.2018

Солом’янський

Амбулаторії №№ 1,2

КНП ЦПМСД № 1

просп. Комарова, 3

06.08.2018

Дарницький

КМТЛ № 1 з ДВ

вул. Харківське шосе, 121/3

08.08.2018

Дніпровський

Амбулаторія КНП ЦПМСД "Русанівка"

вул. Ентузіастів, 13-А

09.08.2018

Святошинський

Святошинський психоневрологічний інтернат

вул. Крамського, 16

10.08.2018

Святошинський

Святошинський психоневрологічний інтернат

вул. Крамського, 16

13.08.2018

Святошинський

Святошинський психоневрологічний інтернат

вул. Крамського, 16

14.08.2018

Святошинський

Святошинський психоневрологічний інтернат

вул. Крамського, 16

15.08.2018

Дніпровський

Амбулаторія КНП ЦПМСД № 4

вул. Рогозівська, 6

16.08.2018

Деснянський

Київський пансіонат ветеранів праці

вул. Жукова, 2

17.08.2018

Деснянський

Київський пансіонат ветеранів праці

вул. Жукова, 2

20.08.2018

Дарницький

КМТЛ № 1 з ДВ

вул. Харківське шосе, 121/3

22.08.2018

Подільський

Управління праці та соціального захисту

вул. Ярославська, 31-Б

23.08.2018

Деснянський

ЧП «ДАСк-Центр» (співробітники)

вул. Магнитогорська, 1

27.08.2018

Дарницький

КМТЛ № 1 з ДВ

вул. Харківське шосе, 121/3

28.08.2018

Солом’янський

Амбулаторія № 4 КНП ЦПМСД № 2

просп. Лобановського, 2

30.08.2018

Подільський

Амбулаторія № 2 КНП ЦПМСД № 2

вул. Бестужева, 32

31.08.2018

Голосіївський

Амбулаторія № 5 КНП ЦПМСД № 1

вул. Заболотного, 48
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Теги:  Мінстерство охорони здоров'я України,  туберкулез  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС