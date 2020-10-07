В Киеве ко Дню защитника Украины усилят контроль за правопорядком

В следующую среду, 14 октября, в День защитника Украины в Киеве усилят контроль за правопорядком. Правоохранители смогут проверять документы, проводить досмотр и ограничивать доступ на отдельные участки, где будут проводить массовые акции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в этот день в столице запланированы массовые акции, в том числе марш Украинской повстанческой армии.

"Мероприятия по случаю празднования Дня защитника Украины, Дня украинского казачества и 78-й годовщины создания УПА пройдут 14 октября. Опираясь на опыт прошлого года, мы ожидаем участие в этих мероприятиях большого количества граждан. Кроме того, уже сегодня известно о намерении провести марш УПА-2020 в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Для предотвращения возможных провокаций, в местах проведения массовых мероприятий будут применять "превентивные полицейские механизмы".

"Среди них проверка документов и досмотр вещей граждан. По необходимости - ограничение доступа на отдельные участки во время массовых акций. К работе в местах большого скопления людей также будут привлечены группы превентивной коммуникации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что МВД планирует привлечь на местные выборы мобильные группы и авиацию для реагирования в случае нарушений закона. В целом следить за порядком будут почти 140 тысяч силовиков.

Также РБК-Украина писало, что в Украине для выявления больных коронавирусом могут использовать служебных собак.