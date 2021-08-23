В Киеве Кличко поднял главный флаг Украины

"Рад приветствовать всех в День Государственного Флага Украины! Год назад здесь, на Печерских холмах, мы подняли самый большой и самый высокий украинский флаг, который виден из многих уголков нашего города! Много времени и много усилий нужно было, чтобы воплотить этот проект. Чтобы над столицей Украины развевался наш государственный флаг - один из главных символов нашей страны. И сегодня этим флагом могут любоваться и днем, и ночью киевляне и гости нашего города", - сказал лидер партии "УДАР".

Он напомнил, что в 30-й годовщины Независимости Украины на флагштоке установили новый трезубец. Конструкция обновленного трезубца, которую изготовили на одном из столичных предприятий – более легкая и оснащена поворотным механизмом.

"И я рад, что мы начали такую хорошую традицию, в День флага и в канун Дня Независимости собираться в этом красивом месте, вручать паспорта нашей талантливой молодежи и начинать празднование. И для меня честь сегодня поднимать наш государственный флаг вместе с ветеранами АТО/ООС, с нашими защитниками", - сказал Кличко.

Лидер партии "УДАР" также отметил, что государственный флаг для украинцев – это не просто национальный символ.

"Для нас, украинцев, государственный флаг - это оберег. Оберег для наших защитников, которые отстаивают независимость и территориальную целостность Украины на востоке страны. Оберег для тех, кто боролся за европейский выбор Украины во время Революции Достоинства. Это - оберег для наших талантливых спортсменов, которые представляют Украину на олимпиадах и чемпионатах. Это – символ победы и силы духа, устанавливают украинские альпинисты, когда покоряют очередную вершину. Посвятив много лет большому спорту, я, как никто, знаю, какую поддержку и силу к победе дает наш сине-желтый флаг. Равняемся на наш величественный флаг! Поздравляю всех с Днем государственного флага и с Днем независимости Украины! Слава Украине!" - отметил Виталий Кличко.

В церемонии поднятия флага приняли участие ветераны-защитники Украины, депутаты Киевсовета, представители столичной власти.

Также во время церемонии, уже по традиции, Виталий Кличко вручил 30 паспортов 16-летним талантливым киевлянам.