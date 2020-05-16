ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве киберполицейские разоблачили мошенническую схему с "торгами на бирже"

Новости » Происшествия     16.05.2020 - 09:54
В Киеве киберполицейские разоблачили мошенническую схему с "торгами на бирже"
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Фигуранты дела создали сайт, на котором имитировали проведение торгов

В Киеве киберполицейские разоблачили мошенническую схему с поддельными торгами на бирже. Фигуранты присваивали деньги вкладчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Фигуранты создали собственный вебсайт, на котором имитировали проведение торгов, которые в действительности не происходили. После, присваивали деньги вкладчиков. Кроме этого, для большего привлечения клиентов разместили два call-центры в столице со штатной численностью около 40 человек. Эти работники агитировали граждан вкладывать денежные средства", - говорится в сообщении.

По данными силовиков, компания позиционировала себя как платформа, которая предоставляет услуги по торговле акциями международных компаний. Для убедительности инвесторов, на вебсайте разместили примеры фиктивных торгов на мировых финансовых рынках.

"Мошенническая схема выглядела так: вкладчики создавали аккаунты на веб-платформе и пополняли депозиты. После этого их деньги перечислялись на криптокошелки компании", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно объявления фигурантам о подозрении. Им грозит до 12-ти лет заключения с конфискацией имущества. На данный момент устанавливаются причиненные гражданам убытки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали группировку, вымогавшую 20 тысяч долларов у бизнесмена, угрожая убийством. Деньги он якобы им задолжал.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в супермаркете из-за замечания о маске

Автор: Майксим Зайченко

Теги Новости Украины полициямошенничество
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь