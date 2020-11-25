В Киеве на карантин закрыты пять школ и семь детских садов

В Киеве на карантин из-за коронавируса полностью закрыты пять школ. Также временно не работают семь детских садов.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, сейчас на дистанционном обучении в целом находятся 1041 класс в 268 школах столицы.

"Всего больных COVID-19 школьников в нашем городе 1277. Также болеют более 850 педагогов", - сообщил Кличко.

Также мэр Киева отметил, что наполненность детей в детских садах сейчас составляет более 51%. Временно закрыты 192 группы в 147 детсадах.

Ранее РБК-Украина писало, что во Всемирной организации здравоохранения считают закрытие школ неэффективным методом борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, до этого министр здравоохранения Максим Степанов допустил введение более жестких ограничений в Украине из-за пандемии коронавируса.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 13 882 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Днепропетровской, Запорожской областях, Киеве, а также в Одесской и Киевской областях.