В Киеве на карантин закрыты 9 школ

В Киеве из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом среди учителей на карантин закрыты 9 школ. На самоизоляции находится также 621 класс.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что школам рекомендовано начать осенние каникулы раньше - с 21 октября. Это должно снизить уровень заболеваемости среди учителей и школьников.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 9 школ из-за случаев заболевания коронавирусом среди учителей. По три школы в Печерском и Оболонском районах, и по одной - в Подольском, Дарницком и Святошинском районах", - сказал Кличко.

Также мэр заявил, что на самоизоляции находится 621 класс в 189 школах.

"Всего больных коронавирусом школьников в нашем городе 605. Болеют также 485 педагогов", - добавил он.

Кроме этого в столице наблюдается увеличение заболеваемости коронавирусом в детских садах. В связи с этим временно были закрыты 92 группы в 79 садиках. Два детсада полностью закрыты на карантин.

Напомним, сегодня в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. В обновленном списке Киев оказался в "оранжевой" зоне карантина.

Также сообщалось, что за сутки в Украине коронавирусом уже заболели более 300 тысяч человек. За сутки подтвердили еще 4766 новых случаев заражения.