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В Киеве в кафе произошла драка: есть пострадавший

Автор: РБК-Украина

В Оболонском районе столицы женщина избила мужчину в кафе. В результате инцидента мужчину с травмами госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

В полиции рассказали, что в кафе между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт, в ходе которого женщина несколько раз ударила одного из мужчин по голове и по туловищу.

"28-летний местный житель упал и потерял сознание, его госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки, живота, разрывом селезенки и почки", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители задержали 39-летнюю уроженку Полтавской области в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Женщине сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве подростки избили и задули газом пожилого мужчину.

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КиевЗадержание