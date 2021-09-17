В Киеве изменят движение общественного транспорта на выходные: маршруты

Движение будет организовано по следующим маршрутам:

Троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17, 93-н и 94-Н - соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов, просп. Леся Курбаса к б-ру Тараса Шевченко по собственному маршруту, далее - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - б-р Тараса Шевченко, далее по собственной трассе;

Автобусы № 20 - от ж/м Корчеватое к ул. Большой Васильковской по собственному маршруту, далее - ул. Саксаганского - ул. Антоновича, далее в направлении ж/м Корчеватое по собственному маршруту;

Автобусы № 24 - на участках от Национально музея истории Украины во Второй мировой войне к стадиону "Динамо" им. В. Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" к ст. м. "Университет";

Автобусы № 114 - на участках от ул. Милославской к стадиону "Динамо" им. В. Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" к ст. м. "Университет";

Автобусы № 118 - от ст. м. "Черниговская" к ул. Бассейной по собственному маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского - просп. Победы - ул. Борщаговская - ул. Академика Янгеля ст. м. "Политехнический институт" - просп. Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная, далее по собственному маршруту.

Также будут внесены изменения в движение автобусных маршрутов № 189, 231, 429, 433 и 545.

На время проведения мероприятий будут закрыты на вход и выход станции метрополитена "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" и "Театральная". Движение поездов через указанные станции будет происходить без остановок.