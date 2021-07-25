UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве изменили маршруты общественного транспорта из-за триатлона: схемы объезда

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве сегодня проходит спортивное мероприятие "70.3 Триатлон Кубок Киева 2021". Из-за этого изменены маршруты автобусов № 62, № 114, № 115.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Киевпастранса".

До 15:30 движение автобусов будет организовано:

  • № 62 от Ботанического сада к Европейской площади;
  • № 114 от улицы Милославской к станции метро "Почайна" и от железнодорожного вокзала "Центральный" к Европейской площади;
  • № 115 от железнодорожной станции "Дарница" к станции метро "Лыбедская".

В КГГА ранее предупреждали, что 25 июля также будет перекрыто движение:

  • по улице Трухановской - с 7.00 до 15.30;
  • Петра Сагайдачного - с 07.00 до 15.30;
  • Боричевым спуском - с 07.00 до 15.30;
  • Владимирским спуском (в направлении Почтовой площади) - с 07.00 до 15.30;
  • по улице Набережно - Крещатицкой (в направлении Гаванского моста) - с 07.00 до 13.30;
  • По Гаванскому мосту (в направлении Северного моста) - с 07.00 до 13.30.
Читайте РБК-Украина в Google News
транспортдвижение