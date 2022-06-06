ru ua
Пн, 06 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве изменили интервал движения поездов метро

Новина українською →
Киев, Понедельник 06 июня 2022 10:03
В Киеве изменили интервал движения поездов метро Фото: В Киеве изменили интервал движения поездов метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киевском метрополитене изменили интервал движения поездов. В часы пик поезда будут ходить каждые 4-5 минут, а в межпиковые - 8-10 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

В то же время в столичном метрополитене заработают вторые вестибюли на станциях "Дарница" и "Выдубичи". На станциях "Осокорки" и "Лесная" работа вестибюлей будет изменена.

При этом без остановки поезда продолжат курсировать мимо станций "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк", "Майдан Незалежности". Также остается закрытым пересадочный узел "Крещатик" - "Майдан Незалежности".

"В случае воздушной тревоги движение по наземным участкам метрополитена приостанавливается. Подземные станции метрополитена продолжают выполнять функцию укрытия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Киевский фуникулер закрывается на плановый ремонт.

Кроме того, Киев усиливает контроль за соблюдением комендантского часа.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев метро
NEWS
На фронте получил тяжелое ранение адвокат Маси Найем
На фронте получил тяжелое ранение адвокат Маси Найем
DAILY
Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью