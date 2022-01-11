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В Киеве избили и ограбили известного журналиста

Новина українською →
Киев, Вторник 11 января 2022 11:27
В Киеве избили и ограбили известного журналиста Фото: журналист Андрей Куликов (theukrainians.org)
Автор: Олег Черныш

В Киеве неизвестные избили и ограбили журналиста Андрея Куликова. У него отобрали деньги, банковскую карту и мобильный телефон.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, пострадал журналист Андрей Куликов.

В полиции Киева отмечают, что на проспекте Победы двое мужчин подошли к нему и попросили сигарету. После отказа они избили его, отобрали кошелек с около 3 000 гривен, мобильный телефон и банковскую карту.

Как отметил временно исполняющий обязанности начальника отдела № 1 Шевченковского управления полиции Олег Ромаскевич, уголовный розыск и бойцы полка полиции особого назначения в течение нескольких часов выявили нападавших в одном из хостелов Киева. Задержанными оказались ранее судимый ограбление, кражи и торговлю наркотиками уроженец Николаевской области и житель Волынской области, который находится в статусе обвиняемого за кражу.

Полиция проверяет причастность еще двух человек к нападению. Открыто уголовное дело по статье "грабеж". Задержанных взяли под стражу, им грозит до шести лет лишения свободы.

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Андрей Куликов Киев
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