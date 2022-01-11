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У Києві побили і пограбували відомого журналіста

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Київ, Вівторок 11 січня 2022 11:27
У Києві побили і пограбували відомого журналіста Фото: журналіст Андрій Куликов (theukrainians.org)
Автор: Олег Черниш

У Києві невідомі побили і пограбували журналіста Андрія Куликова. У нього відібрали гроші, банківську карту і мобільний телефон.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

За словами джерела, постраждав журналіст Андрій Куликов.

В поліції Києва зазначають, що на проспекті Перемоги двоє чоловіків підійшли до нього і попросили цигарку. Після відмови вони побили його, відібрали гаманець з близько 3 000 гривень, мобільний телефон і банківську карту.

Як зазначив тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу № 1 Шевченківського управління поліції Олег Ромаскевич, карний розшук і бійці полку поліції особливого призначення протягом декількох годин виявили нападників в одному з хостелів Києва. Затриманими виявилися раніше судимий пограбування, крадіжки і торгівлю наркотиками уродженець Миколаївської області та житель Волинської області, який знаходиться в статусі обвинуваченого за крадіжку.

Поліція перевіряє причетність ще двох осіб до нападу. Відкрито кримінальну справу за статтею "грабіж". Затриманих взяли під варту, їм загрожує до шести років позбавлення волі.

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Андрій Куліков Київ
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