В Киеве из-под стражи сбежал подозреваемый в совершении тяжкого преступления

В Киеве мужчина подозреваемый в совершении тяжкого преступлении, сбежал из-под стражи. Полиция объявила о розыске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Зовут сбежавшего Евгений Владимирович Замятин. Он 1986 года рождения. Мужчина сбежал из-под стражи 6 июля.

Он подозревается в совершении тяжкого преступления. В отношении его возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины.

На вид подозреваемому 35 лет. Его рост - 170-175 см, он среднего телосложения. Был одет в серую тенниску, синие джинсы и темные кроссовки.

Сейчас на поиски преступника ориентирован личный состав столичной полиции.

Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, позвонить в полицию по телефонам:

097-893-84-14;

063-431-73-74;

либо по специальной линии "102".

Фото: мужчина, которого разыскивает полиция Киева (kyiv.npu.gov.ua)