В Киеве из-под стражи сбежал подозреваемый в совершении тяжкого преступления
В Киеве мужчина подозреваемый в совершении тяжкого преступлении, сбежал из-под стражи. Полиция объявила о розыске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Зовут сбежавшего Евгений Владимирович Замятин. Он 1986 года рождения. Мужчина сбежал из-под стражи 6 июля.
Он подозревается в совершении тяжкого преступления. В отношении его возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины.
На вид подозреваемому 35 лет. Его рост - 170-175 см, он среднего телосложения. Был одет в серую тенниску, синие джинсы и темные кроссовки.
Сейчас на поиски преступника ориентирован личный состав столичной полиции.
Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, позвонить в полицию по телефонам:
- 097-893-84-14;
- 063-431-73-74;
- либо по специальной линии "102".
Фото: мужчина, которого разыскивает полиция Киева (kyiv.npu.gov.ua)