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У Києві з-під варти втік підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину

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Київ, Вівторок 06 липня 2021 18:10
У Києві з-під варти втік підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину Фото: чоловік, якого розшукує поліція Києва (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві чоловік підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину, втік з-під варти. Поліція оголосила про розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Звуть втік Євген Володимирович Замятін. Він 1986 року народження. Чоловік втік з-під варти 6 липня.

Він підозрюється у скоєнні тяжкого злочину. Відносно його порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 КК України.

На вигляд підозрюваному 35 років. Його зріст - 170-175 см, він середньої статури. Був одягнений в сіру теніску, сині джинси і темні кросівки.

Зараз на пошуки злочинця орієнтований особовий склад столичної поліції.

Правоохоронці просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, зателефонувати в поліцію за телефонами:

  • 097-893-84-14;
  • 063-431-73-74;
  • або по спеціальній лінії "102".

Фото: чоловік, якого розшукує поліція Києва (kyiv.npu.gov.ua)

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