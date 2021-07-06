У Києві з-під варти втік підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину
У Києві чоловік підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину, втік з-під варти. Поліція оголосила про розшук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Звуть втік Євген Володимирович Замятін. Він 1986 року народження. Чоловік втік з-під варти 6 липня.
Він підозрюється у скоєнні тяжкого злочину. Відносно його порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 КК України.
На вигляд підозрюваному 35 років. Його зріст - 170-175 см, він середньої статури. Був одягнений в сіру теніску, сині джинси і темні кросівки.
Зараз на пошуки злочинця орієнтований особовий склад столичної поліції.
Правоохоронці просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, зателефонувати в поліцію за телефонами:
- 097-893-84-14;
- 063-431-73-74;
- або по спеціальній лінії "102".
Фото: чоловік, якого розшукує поліція Києва (kyiv.npu.gov.ua)