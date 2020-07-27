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В Киеве возобновили электроснабжение

Киев, Понедельник 27 июля 2020 20:59
В Киеве возобновили электроснабжение
Фото: линии электропередач (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Потребители подключены к электроснабжению

В Киеве исправили поломку на теплоэлектроцентрали № 5, из-за которой три района остались без электричества и воды. Сейчас районные аварийные службы проверяют локальные подключения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Повреждения оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5, расположенной на улице Промышленной, устранены. Потребители подключены к электроснабжению. Сейчас районные аварийные службы проверяют локальные подключения, чтобы ни один дом не остался без услуги", - говорится в сообщении.

Напомним, в столице возобновили движение троллейбусов, но железнодорожный вокзал по состоянию на 20:00 оставался без электричества.

Также сообщалось, что в ТРЦ Ocean Plaza из-за отсутствия света людей эвакуировали из здания.

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