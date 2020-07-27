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У Києві відновили електропостачання

Київ, Понеділок 27 липня 2020 20:59
У Києві відновили електропостачання
Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Споживачі підключені до електропостачання

У Києві виправили поломку на теплоелектроцентралі № 5, через яку три райони залишилися без електрики та води. Зараз районні аварійні служби перевіряють локальні підключення.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Пошкодження обладнання на Київській теплоелектроцентралі № 5, розташованої на вулиці Промисловій, усунені. Споживачі підключені до електропостачання. Зараз районні аварійні служби перевіряють локальні підключення, щоб жоден будинок не залишився без послуги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у столиці відновили рух тролейбусів, але залізничний вокзал станом на 20:00 залишався без електрики.

Також повідомлялося, що у ТРЦ Ocean Plaza через відсутність світла людей евакуювали з будівлі.

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