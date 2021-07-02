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В Киеве из-за грозы на завтра объявлен желтый уровень опасности

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Киев, Пятница 02 июля 2021 16:51
В Киеве из-за грозы на завтра объявлен желтый уровень опасности Фото: киевлян предупредили о грозе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве на субботу, 3 июля, прогнозируют грозы. Из-за возможной штормовой погоды в столице объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Киевлянам рекомендуют с приходом непогоды закрыть окна и не подходить к ним. Также советуют не браться металлические входные двери во время грозы.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей жителей и гостей столицы просят немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

"Во время интенсивных дождей - на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника", - добавили в КГГА.

Напомним, завтра, по прогнозу синоптиков, штормить будет по всей Украине.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода в эти выходные.

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