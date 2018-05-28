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У Києві горить будівля колишнього кінотеатру на метро "Житомирська"

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 10:14
Фото: пожежа в Києві (screenshot/informator.ua video)
Фото: пожежа в Києві (screenshot/informator.ua video)

На даний момент інформації про потерпілих немає

У Києві біля станції метро "Житомирська" горить будівля колишнього кінотеатру "Екран". Про це йдеться в повідомленні Facebook-спільноти "Київ Оперативний".

"Метро "Житомирська", за попередніми даними горить колишній кінотеатр "Екран". Інформації про потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.

 

Метро Житомирская, по предварительным данным горит бывший кинотеатр «Экран». Информации о пострадавших нет.

Опубліковано Киев Оперативный 27 травня 2018 р.

 

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на штрафному майданчику в Києві згоріли понад 50 автомобілів. Інцидент стався 5 травня в Голосіївському районі столиці на Столичному шосе.

Відзначимо, синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні 28 травня. За даними Гідрометцентру, сьогодні на території України, крім високогірної частини Карпат, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Рятувальники повідомили подробиці пожежі на складах під Києвом
Теги публікації: Київ, пожежа, кинотеатр  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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