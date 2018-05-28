У Києві горить будівля колишнього кінотеатру на метро "Житомирська"

На даний момент інформації про потерпілих немає

У Києві біля станції метро "Житомирська" горить будівля колишнього кінотеатру "Екран". Про це йдеться в повідомленні Facebook-спільноти "Київ Оперативний".

"Метро "Житомирська", за попередніми даними горить колишній кінотеатр "Екран". Інформації про потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.

Метро Житомирская, по предварительным данным горит бывший кинотеатр «Экран». Информации о пострадавших нет. Опубліковано Киев Оперативный 27 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на штрафному майданчику в Києві згоріли понад 50 автомобілів. Інцидент стався 5 травня в Голосіївському районі столиці на Столичному шосе.

Відзначимо, синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні 28 травня. За даними Гідрометцентру, сьогодні на території України, крім високогірної частини Карпат, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.