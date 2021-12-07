UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве горели две квартиры, есть погибший

Автор: Артур Родивилов

В Киеве вечером произошло два пожара. В одном из них погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС в Киеве.

После 17 часов 6 декабря пожары произошли на улицах Лифаря и Кубанской Украины в Деснянском районе столицы.

В первом случае возгорание возникло на кухне одной из квартир на 9 этаже 9-этажного жилого дома.

"В ходе тушения и разведки из помещения были спасены 2 человека и выведены на свежий воздух. От медицинской помощи они отказались", - сообщают спасатели.

Второй пожар возник на 4 этаже 9-этажного жилого дома.

В ходе гашения было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

Причины и обстоятельства обоих пожаров будут устанавливаться правоохранителями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пожар