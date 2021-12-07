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В Киеве горели две квартиры, есть погибший

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Киев, Вторник 07 декабря 2021 04:40
В Киеве горели две квартиры, есть погибший Фото: в Киеве горели две квартиры (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Артур Родивилов

В Киеве вечером произошло два пожара. В одном из них погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС в Киеве.

После 17 часов 6 декабря пожары произошли на улицах Лифаря и Кубанской Украины в Деснянском районе столицы.

В первом случае возгорание возникло на кухне одной из квартир на 9 этаже 9-этажного жилого дома.

"В ходе тушения и разведки из помещения были спасены 2 человека и выведены на свежий воздух. От медицинской помощи они отказались", - сообщают спасатели.

Второй пожар возник на 4 этаже 9-этажного жилого дома.

В ходе гашения было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

Причины и обстоятельства обоих пожаров будут устанавливаться правоохранителями.

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