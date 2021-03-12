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В Киеве горел дом престарелых, эвакуировали 80 человек

Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве произошел пожар в доме престарелых. Из здания эвакуировали 80 человек, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло сегодня утром, 12 марта, в 5:51 в Подольском районе столицы по улице Лесозащитная, 11-б. Загорелась кровля дома для престарелых "Серебряный век".

Пожар удалось локализовать в 6:55, ликвидировать - в 7:17.

"На объекте находилось 65 человек пожилого возраста. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС и обслуживающим персоналом с верхних этажей эвакуированы на первый этаж 65 пожилых людей и 15 человек персонала", - сообщили спасатели.

К тушению были привлечены 35 человек личного состава и 8 единиц основной и специальной техники.

Напомним, в конце января в Харькове в результате пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек. Впоследствии в стране начались масштабные проверки домов престарелых.

Также президент Владимир Зеленский подписал указ о создании реестра домов престарелых в Украине.

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