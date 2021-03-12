В Киеве горел дом престарелых, эвакуировали 80 человек

Возгорание произошло сегодня утром, 12 марта, в 5:51 в Подольском районе столицы по улице Лесозащитная, 11-б. Загорелась кровля дома для престарелых "Серебряный век".

Пожар удалось локализовать в 6:55, ликвидировать - в 7:17.

"На объекте находилось 65 человек пожилого возраста. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС и обслуживающим персоналом с верхних этажей эвакуированы на первый этаж 65 пожилых людей и 15 человек персонала", - сообщили спасатели.

К тушению были привлечены 35 человек личного состава и 8 единиц основной и специальной техники.