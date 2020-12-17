В Киеве за год отремонтировали 1100 км дорог, - Кличко

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о результатах работы городской власти 2020 года. Глава Киева также обозначил планы на ближайшее будущее.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева со ссылкой на видеотрансляцию на сайте КГГА.

Кличко рассказал, что в 2020 году в столице отремонтировали 80 парков и скверов. Всего за 6 лет в Киеве обновили 494 парки и скверы. В следующем году следует ожидать продолжения работ в этом направлении.

"Планируем обновить знаковые для столицы парки: Мариинский, Крещатый, имени Тараса Шевченко, Голосеевский парк имени Рыльского. Завершим капитальный ремонт парка с водными объектами на Троещине и фитнес-парке "Лебединое". Продолжим ремонтировать большие парки в разных районах столицы. В частности - "Интернациональный", "Орленок" и Соломенский ландшафтный парк. Будем создавать новые зоны отдыха и возле водоемов. Такие, например, как парк у залива Берковщина", - сообщил Кличко.

По словам мэра Кличко, за последние несколько лет Киев закупил 139 новых троллейбусов, 67 современных трамваев и 307 автобусов.

"Осенью этого года Киев получил уже более 160 из 200 новых современных автобусов МАЗ. Еще партию ожидаем в ближайшее часом... Наша задача в дальнейшем покупать современный транспорт, чтобы он в ближайшие годы вытеснил маршрутки", - подчеркнул Кличко.

В своем отчете мэр Кличко отметил активное строительство метро на Виноградарь и обновления дорожной инфраструктуры.

"Только в этом году отремонтировали 134 объектов дорожной инфраструктуры. А за последние несколько лет обновили 360 улиц, мостов и путепроводов. Это - более 1100 километров дорог в Киеве. Также обновили более полутора тысяч придомовых территорий и межквартальных проездов во всех районах столицы. Которые тоже не ремонтировали десятилетиями", - отметил Виталий Кличко.

Как сообщил мэр Кличко, одной из важнейших статей расходов столичного бюджета в этом году стала медицина. Расходы на нее составили почти 8 млрд грн

"На современное оборудование для медучреждений в 2020 году мы потратили почти 600 млн. Грн. Всего на ремонт учреждений медицинской сферы в этом году направили более 730 000 000 гривен. Это, в частности, - 27 отремонтированных отделений в больницах, один обновленный роддом, термосанация 15 зданий медучреждений", - подчеркнул мэр Киева.

Также 386 млн грн. из резервного фонда и бюджета города было выделено на борьбу с коронавируса. Еще 1 млрд грн было выделено на доплаты медикам.

Кроме того, в этом году в Киеве обустроили 31 поле для мини-футбола и осуществили реконструкцию 4-х школьных стадионов, завершается обновление нескольких детско-юношеских спортивных школ.

Как сообщалось ранее, во время местных выборов 25 октября Виталия Кличко на посту мэра поддержали более 50 процентов киевлян. Он победил в первом туре.