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В Киеве из-за футбола планируют закрыть три станции метро

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Украина, Суббота 28 августа 2021 10:07
В Киеве из-за футбола планируют закрыть три станции метро Фото: три станции метро могут закрыть через футбол
Автор: Александр Белоус

В субботу, 28 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможны и изменения в работе столичного метрополитена. Начало игры между командами "Динамо" (Киев) и "Колос" (Ковалевка) ожидается в 19:30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Просим прощения за возможные неудобства", - говорится в сообщении.

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