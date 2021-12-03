В Киеве из-за футбола могут ограничить вход в метро
3 декабря Киевский метрополитен может ограничить вход на несколько центральных станций. Это связано с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" между ФК "Шахтер" - "Львов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.
Сегодня, 03.12, на НСК "Олимпийский" - матч между "Шахтер" - "Львов" (начало в 17:00).
"Возможно ограничение на вход станции "Олимпийская" перед началом игры, станций "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская" - после ее окончания", - сообщили в компании.
Сьогодні, 03.12, на НСК "Олімпійський" - матч між "Шахтар"-"Львів" (початок о 17:00) Можливе обмеження на вхід станції "Олімпійська" перед початком гри, станцій "Палац спорту", "Площа Льва Толстого", "Олімпійська" - після її закінчення.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) December 3, 2021
Перепрошуємо за можливі незручності! pic.twitter.com/mMXIivRsOc