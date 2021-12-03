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В Киеве из-за футбола могут ограничить вход в метро

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Киев, Пятница 03 декабря 2021 11:25
В Киеве из-за футбола могут ограничить вход в метро Фото: пассажиры в вагоне метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

3 декабря Киевский метрополитен может ограничить вход на несколько центральных станций. Это связано с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" между ФК "Шахтер" - "Львов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

Сегодня, 03.12, на НСК "Олимпийский" - матч между "Шахтер" - "Львов" (начало в 17:00).

"Возможно ограничение на вход станции "Олимпийская" перед началом игры, станций "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская" - после ее окончания", - сообщили в компании.

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