У Києві через футбол можуть обмежити вхід в метро
3 грудня Київський метрополітен може обмежити вхід на кілька центральних станцій. Це пов'язано з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський" між ФК "Шахтар" - "Львів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.
"Сьогодні на НСК "Олімпійський" - матч між "Шахтар" - "Львів" (початок о 17:00).
"Можливе обмеження на вхід станції "Олімпійська" перед початком гри, станцій "Палац Спорту", "Площа Льва Толстого"," Олімпійська "- після її закінчення", - повідомили в компанії.
Сьогодні, 03.12, на НСК "Олімпійський" - матч між "Шахтар"-"Львів" (початок о 17:00) Можливе обмеження на вхід станції "Олімпійська" перед початком гри, станцій "Палац спорту", "Площа Льва Толстого", "Олімпійська" - після її закінчення.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) December 3, 2021
Перепрошуємо за можливі незручності! pic.twitter.com/mMXIivRsOc