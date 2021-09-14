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В Киеве эвакуировали колледж из-за сообщения о минировании

Автор: Инна Собора

Правоохранители проверяют информацию о минировании колледжа в Киеве. Там эвакуировали более 100 человек - сотрудников и студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Информация о минировании поступила правоохранителям в 8:30. Учебное заведение находится в переулке Зоряном в Подольском районе столицы.

Как известно, по адресу Зоряный переулок 1/5 работает Экономико-технологический колледж КИБиТ (Института бизнеса и технологий).

Сейчас на месте происшествия работают эксперты-взрывотехники вместе с кинологами и служебными собаками. Они тщательно осматривают помещения здания и прилегающую территорию и ищут взрывчатку.

Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции.

По результатам проверки будет решен вопрос о правовой квалификации.

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Киев