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В Киеве за двое суток обнаружили 16 вражеских ДРГ

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Киев, Четверг 07 апреля 2022 16:26
В Киеве за двое суток обнаружили 16 вражеских ДРГ Фото: Обыск на блок-посте в столице (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Александр Грузевич поделился оперативной информацией о ситуации в Киеве и области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление бригадного генерала.

"В течение двух дней в самом Киеве обнаружили 16 ДРГ врага. То есть, покидая область, он оставил диверсантов. Например, вчера мы провели зачистку одного района, поймали одну группу – и обнаружили горсть датчиков, по которым ориентируются ракеты", – заявил Грузевич.

По его словам, именно из-за этих обстоятельств мирным жителям не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги. В Вооруженных Силах подтвердили угрозу новых ракетных ударов по Киеву.

Кроме того, Грузевич заявил о сохранении блокпостов по столице. Хотя проезжие части дорог и будут расширяться, пропускной режим из соображений безопасности оставят.

Напомним, что бригадный генерал Грузевич оценил вероятность повторного наступления РФ на Киев.

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