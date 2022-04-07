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У Києві за дві доби виявили 16 ворожих ДРГ

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Київ, Четвер 07 квітня 2022 16:26
У Києві за дві доби виявили 16 ворожих ДРГ Фото: Обшук на блокпосту в столиці (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил Олександр Грузевич поділився оперативною інформацією про ситуацією в Києві та області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ бригадного генерала.

"Упродовж двох днів у самому Києві виявили 16 ДРГ ворога. Тобто, покидаючи область, він залишив диверсантів. Наприклад, учора ми провели зачистку одного району, впіймали одну групу – і виявили жменю датчиків, за якими орієнтуються ракети", – заявив Грузевич.

За його словами, саме через ці обставини мирним мешканцям не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги. У Збройних силах підтвердили загрозу нових ракетних ударів по Києву.

Окрім того, Грузевич заявив про збереженні блокпостів по столиці. Хоч проїжджі частини доріг і будуть розширювати, та пропускний режим із міркувань безпеки залишать.

Нагадаємо, що бригадний генерал Грузевич оцінив імовірність повторного наступу РФ на Київ.

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