У Києві за дві доби виявили 16 ворожих ДРГ

Заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил Олександр Грузевич поділився оперативною інформацією про ситуацією в Києві та області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на виступ бригадного генерала .

"Упродовж двох днів у самому Києві виявили 16 ДРГ ворога. Тобто, покидаючи область, він залишив диверсантів. Наприклад, учора ми провели зачистку одного району, впіймали одну групу – і виявили жменю датчиків, за якими орієнтуються ракети", – заявив Грузевич.

За його словами, саме через ці обставини мирним мешканцям не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги. У Збройних силах підтвердили загрозу нових ракетних ударів по Києву.

Окрім того, Грузевич заявив про збереженні блокпостів по столиці. Хоч проїжджі частини доріг і будуть розширювати, та пропускний режим із міркувань безпеки залишать.