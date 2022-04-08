В Киеве движение по "красной" ветке метро продолжено: как курсируют поезда

В столице движение по "красной" ветке метро продолжили. Теперь поезда будут курсировать от станции "Академгородок" до станции "Театральная".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.
"В столичном метрополитене движение по красной линии продолжено: поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная", - говорится в сообщении.
Также без остановки поезда следуют через станции: "Брестская", "Майдан Независимости" и "Кловская".
Работают пересадочные узлы: "Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта", а также "Золотые ворота" - "Театральная".
Метро для перевозок пассажиров работает ис 07:30 до 19:00.
Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная"
Синяя линия от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".
Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".
Средний интервал по линиям составляет ориентировочно 1 час. Напоминаю, что график работы может оперативно меняться при необходимости. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие.
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве метрополитен с 6 апреля будет начинать свою работу на час раньше.
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