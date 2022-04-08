UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве движение по "красной" ветке метро продолжено: как курсируют поезда

Фото: в Киеве движение по "красной" ветке метро продолжено (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В столице движение по "красной" ветке метро продолжили. Теперь поезда будут курсировать от станции "Академгородок" до станции "Театральная".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

"В столичном метрополитене движение по красной линии продолжено: поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная", - говорится в сообщении.

Также без остановки поезда следуют через станции: "Брестская", "Майдан Независимости" и "Кловская".

Работают пересадочные узлы: "Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта", а также "Золотые ворота" - "Театральная".

Метро для перевозок пассажиров работает ис 07:30 до 19:00.

Как курсируют поезда в метрополитене:

Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная"

Синяя линия от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".

Средний интервал по линиям составляет ориентировочно 1 час. Напоминаю, что график работы может оперативно меняться при необходимости. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве метрополитен с 6 апреля будет начинать свою работу на час раньше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевметро