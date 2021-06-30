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В Киеве две женщины развращали собственных дочерей 6 и 9 лет

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Киев, Среда 30 июня 2021 13:29
В Киеве две женщины развращали собственных дочерей 6 и 9 лет Фото: в Киеве две женщины развращали собственных дочерей 6 и 9 лет (cyberpolice.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители разоблачили двух киевлянок в развращении собственных детей и создании порнографии с их участием. За содеянное женщинам грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Известно, что две не связаны между собой жительницы столицы развращали своих малолетних дочерей и изготавливали с их участием противоправный контент.

В результате чего пострадали дети в возрасте 6 и 9 лет.

Как сообщили в полиции, фото и видео материалы порнографического характера злоумышленницы сбывали в Интернете, стоимость одного составляла до 2 тысяч гривен.

Во время обысков правоохранители обнаружили в компьютерной технике и на телефонах фигуранток более 1 тысячи файлов противоправного характера с участием детей.

Сейчас обеих женщин задержано в порядке ст. 208 УК и объявлено о подозрении. Им может грозить до 10 лет лишения свободы. Пострадавших детей на время проведения следственных действий помещено в социальные центры.

Одной фигурантке избрана мера пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

Решается вопрос об избрании меры пресечения другой злоумышленницы. Продолжаются следственные действия.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (cyberpolice.gov.ua)

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