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У Києві дві жінки розбещували власних доньок 6 та 9 років

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Київ, Середа 30 червня 2021 13:29
У Києві дві жінки розбещували власних доньок 6 та 9 років Фото: у Києві дві жінки розбещували власних доньок 6 та 9 років (cyberpolice.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці викрили двох киянок у розбещенні власних дітей та створенні порнографії за їхньої участі. Жінкам погрожує до 10 років в’язниці.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту кіберполіції Нацполіції України.

Відомо, що дві не пов’язані між собою жительки столиці розбещували своїх малолітніх доньок та виготовляли за їхньої участі протиправний контент.

Внаслідок чого постраждали діти у віці 6 та 9 років.

Як повідомили у поліції, фото та відео матеріали порнографічного характеру зловмисниці збували в Інтернеті, вартість одного складала до 2 тисяч гривень.

Під час обшуків правоохоронці виявили у комп’ютерній техніці та на телефонах фігуранток понад 1 тисячу файлів протиправного характеру за участю дітей.

Наразі обох жінок затримано в порядку ст. 208 ККУ та оголошено про підозру. Їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Потерпілих дівчат на час проведення слідчих дій поміщено до соціальних центрів.

Одній фігурантці обрано запобіжний захід - тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу іншій зловмисниці. Тривають слідчі дії.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (cyberpolice.gov.ua)

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