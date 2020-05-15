В Киеве из-за долгов могут обесточить два крупнейших ЖК

Два крупнейших жилищных комплекса в Киеве могут обесточить за долги. Речь идет о "Патриотике" и "Статус Граде" на левобережной части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что эти жилищные комплексы накопили задолженность за потребленную электроэнергию в размере 2,5 млн гривен. По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, обслуживающие компании этих домов должны погасить долги и донести до инвесторов информацию о состоянии расчетов.

Он уточнил, что долги накоплены на недостроенных объектах и инвесторы оказались, по сути, заложниками ситуации. При этом для переключения зданий на постоянную схему электроснабжения перед вводом в эксплуатацию необходимо выполнить технические условия. Это должен сделать застройщик или инвесторы.

Напомним, ранее в Киеве объяснили, почему начали отключать горячую воду еще до завершения карантина. Как отметили в КГГА, ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей и так были перенесены на полтора месяца в связи с карантином.