UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве частично ограничат движение по проспекту Бажана

Автор: Валерия Полищук

В Киеве из-за ремонтных работ частично ограничат движение по проспекту Николая Бажана. Ограничения будут действовать с 15 до 26 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевавтодор".

На проспекте Бажана будут обновлять покрытие дороги. В частности, ремонтные работы будут проводиться на участках между станцией метро "Осокорки" и станцией метро "Позняки", а также от станции метро "Харьковская" до Харьковской площади.

"Основные работы планируется выполнить в течение 15-18 сентября. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевОграничение движения