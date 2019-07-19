В Киеве частично ограничат движение на проспекте Палладина

В Киеве на проспекте Палладина с 9:00 19 июля до 9:00 21 июля будет частично ограничено движение на участке между бульваром Вернадского и улицей Ефремова и развязкой на проспектах Палладина и Победы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Ограничение движения будет введено в связи с финальным этапом дорожных работ на Палладина - в частности, будут укладывать верхний слой асфальта.

Асфальтирование перекрестка с бульваром Вернадского и ул. Ефремова планируют выполнять ночью, поскольку во время этих работ выезд на проспект временно будет перекрыт.

Фото: схема работ на проспекте Палладина

В коммунальной корпорации просят водителей по возможности корректировать маршруты и напоминают, что с изменениями будут курсировать троллейбусные маршруты № 7 и № 39.

В "Киеватодоре" утверждают, что новый асфальт будет из прочного "ЩМА", такого какой укладывают на взлетно-посадочных полосах.

Напомним, в пятницу, 19 июля, в Киеве может быть частично ограничена работа станций метро "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь". Изменения в работе метро вызваны проведением массовых мероприятий на Подоле.