В Киеве не будут проводить спецпроверки ресторанов и новогодних локаций, - Рубан

Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)

В Киеве не будут проводиться специальные проверки по соблюдению противоэпидемических мероприятий ресторанного бизнеса и новогодних локаций. Проверки будут проводиться в обычном режиме.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Всего в столице работают 10 мобильных групп. В их состав входят представители Национальной полиции, Госпотребслужбы и муниципальной охраны.

"Они будут по жалобам потребителей приезжать. Они выезжают на жалобы ежедневно. Это ежедневная работа и она не прекращается и не тормозится. Но акцент сегодня в связи с новогодними праздниками действительно на новогодние ярмарочные мероприятия, ТРЦ и ресторанный бизнес", - сказал Рубан.

Он добавил, что в новогоднюю ночь мобильные бригады выезжать по жалобам не будут.

"Обращение будут рассматриваться в тот же день в течение 24 часов. Это не Национальная полиция, не угроза для жизни, поэтому мы это будем решать в плановом порядке", - отметил Рубан.

Ранее РБК-Украина писало, что новогодние локации в Киеве могут закрыть. Причина - несоблюдение организаторами противоэпидемических правил.

Отметим, на прошлой неделе Рубан сообщал, что сейчас нет оснований для ужесточения карантина в Киеве.