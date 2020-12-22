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В Киеве не будут проводить спецпроверки ресторанов и новогодних локаций, - Рубан

Киев, Вторник 22 декабря 2020 14:12
В Киеве не будут проводить спецпроверки ресторанов и новогодних локаций, - Рубан
Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

В Киеве не будут проводиться специальные проверки по соблюдению противоэпидемических мероприятий ресторанного бизнеса и новогодних локаций. Проверки будут проводиться в обычном режиме.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Всего в столице работают 10 мобильных групп. В их состав входят представители Национальной полиции, Госпотребслужбы и муниципальной охраны.

"Они будут по жалобам потребителей приезжать. Они выезжают на жалобы ежедневно. Это ежедневная работа и она не прекращается и не тормозится. Но акцент сегодня в связи с новогодними праздниками действительно на новогодние ярмарочные мероприятия, ТРЦ и ресторанный бизнес", - сказал Рубан.

Он добавил, что в новогоднюю ночь мобильные бригады выезжать по жалобам не будут.

"Обращение будут рассматриваться в тот же день в течение 24 часов. Это не Национальная полиция, не угроза для жизни, поэтому мы это будем решать в плановом порядке", - отметил Рубан.

Ранее РБК-Украина писало, что новогодние локации в Киеве могут закрыть. Причина - несоблюдение организаторами противоэпидемических правил.

Отметим, на прошлой неделе Рубан сообщал, что сейчас нет оснований для ужесточения карантина в Киеве.

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