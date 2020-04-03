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У Києві бригади медиків почали тестувати жителів вдома

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 18:06
У Києві бригади медиків почали тестувати жителів вдома
Фото: Микола Поворозник (kyivcity.gov.ua)

Пройти тестування вдома зможуть далеко не всі кияни

У Києві почали працювати мобільні бригади лікарів, які тестують громадян на коронавірус вдома. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

За словами глави КМДА Миколи Поворозника, такі бригади створені у всіх районах столиці і деякі з них вже встигли здійснити виїзди та зробити відповідні тести.

При цьому Поворозник наголосив, що медичні бригади будут виїжджати тільки до людей з підозрою на коронавірус виключно за умови визначення такої необхідності лікарем, який спостерігає за станом пацієнта.

"Це не служба таксі, що за вашою вимогою привезе вам додому медика, який зробить аналіз. Прошу поставитися до цього з розумінням і дотримуватися простого, але абсолютно "робочого" правила: захворіли - залишайтеся вдома та негайно зателефонуйте своєму лікареві, надавши йому можливість подбати про ваше здоров’я", - додав він.

Станом на ранок 3 квітня, коронавірусом у Києві інфікувалися 189 громадян. Відомо про три смертельних випадки від вірусу.

РБК-Україна повідомляло, що у Києві стартувало обов'язкове тестування всіх пацієнтів і із запаленням легень. Найближчим часом на коронавірус перевірять майже 400 киян.

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