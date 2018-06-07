Пасажира терміново госпіталізували у зв'язку з травмою руки

У Києві з Берестейського мосту на автомобіль впав шматок бетону, пасажира терміново госпіталізували у зв'язку з травмою руки. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"...з Берестейського мосту на "Рено" впав шматок бетону, практично відірвавши руку пасажирові... Чоловік терміново госпіталізований, оперують", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють слідчі. Наразі не відомо, впав шматок бетону з конструкції мосту чи з грузового автотранспорту.

Нагадаємо, 31 травня в Києві автомобіль збив дитину, хлопчика госпіталізували.

За словами очевидців, у винуватця ДТП були документи держслужбовця. Згодом в Адміністрації президента спростували інформацію про те, що машина була частиною кортежу Порошенка.

1 червня стало відомо, що у хлопчика переломи кісток черепа, переломи обох ніг і ключиці, забій легенів і печінки.