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У Києві з Берестейського мосту на автомобіль впав шматок бетону

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 13:30
Ілюстративне фото (pexels.com)
Ілюстративне фото (pexels.com)

Пасажира терміново госпіталізували у зв'язку з травмою руки

У Києві з Берестейського мосту на автомобіль впав шматок бетону, пасажира терміново госпіталізували у зв'язку з травмою руки. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"...з Берестейського мосту на "Рено" впав шматок бетону, практично відірвавши руку пасажирові... Чоловік терміново госпіталізований, оперують", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють слідчі. Наразі не відомо, впав шматок бетону з конструкції мосту чи з грузового автотранспорту.

Нагадаємо, 31 травня в Києві автомобіль збив дитину, хлопчика госпіталізували.

За словами очевидців, у винуватця ДТП були документи держслужбовця. Згодом в Адміністрації президента спростували інформацію про те, що машина була частиною кортежу Порошенка.

1 червня стало відомо, що у хлопчика переломи кісток черепа, переломи обох ніг і ключиці, забій легенів і печінки.

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Теги публікації: Київ, мост, постраждалі  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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